مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن إتمام إشهار قرار الاندماج بطريق الضم بين «كامكو» وشركتها التابعة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، في السجل التجاري.

وقالت «كامكو» ، إن الإشهار تم بحيث تكون «كامكو» هي الشركة الدامجة، و«غلوبل» هي الشركة المُندمجة.

وأوضحت أن الشهر في السجل التجاري تم بعد انتهاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة 258 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدارة قانون الشركات.

وأفادت «كامكو» بأنه سيجري مباشرة إجراءات نقل الذمة المالية لـ «غلوبل» بجميع أصولها وخصومها إلى شركة كامكو للاستثمار بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ إجراءات الاندماج.

وأشارت «كامكو» في إفصاحها إلى أنه سيجري الإفصاح عن الأثر المالي للاندماج بطريق الضم بين الشركتين على المركز المالي لـ «كامكو» بعد الانتهاء من إتمام عملية تبادل الأسهم.

