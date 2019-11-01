مال وأعمال

أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قراراً بخفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه الحالي البالغ 3 في المئة الى 2.75 في المئة في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، كما استهدف القرار المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الاساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي. كما أن القرار جاء في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي اليوم بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار. وقد استطلعت «النهار» رؤى مسؤولين وخبراء اقتصاديين حيال هذا القرار، حيث أكدوا أن تحركات أسعار الخصم الذي ينتهجه بنك الكويت المركزي يدعم الدينار باعتباره وعاءً للادخار ويقلص مستويات السيولة عبر تحفيز الائتمان في قطاع الأفراد والشركات وينشط الدورة الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن خفض الفائدة من شأنه التأثير إيجاباً في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة في الوقت الراهن، بينما رفع الفائدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وجذب المستثمرين. وفيما يلي التفاصيل..

في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق على الموسى أن سعر الفائدة في الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام غير حساس، لافتاً إلى الخفض والرفع من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في حال الدول التي تمتلك سياسات نقدية مضبوطة بشكل سليم. وأضاف أن المواطن الخليجي لا يضع سعر الفائدة في حساباته بشكل كبير عند التعامل مع البنوك، مشيراً إلى أن خفض الفائدة ربع نقطة من شأنه أن يؤثر إيجاباً في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة في الوقت الراهن، بينما رفع الفائدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وجذب المستثمرين. ومن جانبها، أفادت وزيرة التجارة والصناعة السابق د. أماني بورسلي أن الكويت ثبتت أسعار الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر رغم خفض الفيدرالي الأمريكي تلك الأسعار وذلك لارتباط الكويت بسلة من العملات وهو ما سمح لها بهامش مرونة في مخالفة توجه الفيدرالي وتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأشارت أن توجه المركزي بخفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية يرتبط وبشكل كبير بالدورة الاقتصادية التي يرصدها بنك الكويت المركزي بشكل جيد للغاية وبما يعزز من الأداء الاقتصادي وبالتالي فإن حركة أسعار الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً ترتبط وبشكل وثيق بالدورة الاقتصادية.

وعاء ادخاري

وحول أكبر القطاعات المستفيدة من قرار تخفيض الفائدة، اوضح الخبير العقاري قيس الغانم أن العقارات سيزيد الإقبال عليها كوعاء ادّخاري واستثماري بدلا من الفائدة المنخفضة بالبنوك وقطاع التشييد ومواد البناء وقطاع الخدمات، أما عن قطاع البنوك فسيتأثر من ناحية الإيداعات والسيولة، حيث تنخفض الإيداعات ويزيد سحب العملاء لأموالهم، ولكن في نفس الوقت تزيد طلبات القروض من الشركات بسبب انخفاض فائدة الديون. واضاف الغانم أن القرار يشجّع المستثمرين على الاقتراض وإنشاء مشاريع تنموية لأن سعر الفائدة مع انخفاض كلفة الاقتراض إضافة إلى تراجع تكلفة الديون المتراكمة على الشركات الكبرى، ينعكس على أداء الشركات المدرجة بسوق الأسهم ويحقق نتائج أفضل، كما تستفيد الدول من الأمر بانخفاض قيمة المصروفات على الديون المحلية». ومن جانبه، أكد الشريك والمدير لشركة نيوبيري للاستشارات المالية عصام الطواري أن السياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي تعكس الإدارة النقدية السليمة للكويت كونه لم ينجرف خلف قرارات الفيدرالي الاميركي إلا بما يتناسب مع مصلحة الكويت، مبيناً أن الفيدرالي خفض الفائدة 3 مرات ولم يخفضها المركزي الكويتي إلا مرة واحدة وهو ما يعني المحافظة علي السيولة واستقرار العملة المحلية من اي ضغط بسبب تراجع الفائدة بالشكل الكبير لذا كانت قرارات الخفض هذه المرة مناسبة لمعطيات الأسواق.

واضاف يأتي الخفض ربع نقطة مئوية للفائدة بالكويت ايجابي علي تعزيز الإئتمان وتنمية الإقراض وارتفاع مستوى السيولة في البنوك مشيراً إلى أن الحرص على التوازن في سعر صرف العملة المحلية « الدينار» من أهم الركائز التي يحرص عليها المركزي في سياسته النقدية والتوازن في معدلات التضخم.

سياسات نقدية

ومن جانبه، أوضح الخبير النفطي د. خالد بودي أن قرارات خفض الفائدة للبنوك المركزية الخليجية ذات تأثيرات إيجابية تنعكس على الاقتصادات المحلية، مع تراجع كلفة الإقراض المحلية، وتشجيع الأفراد على الاستثمار.

وقال بودي تربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار، مما يحدّ من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، مضيفاً حافظت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي لعقود، فيما ظلّت الكويت هي الدولة الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات وهو ما ساعدها علي تبني استراتيجية متوازنة لعملتنا الدينار الكويتي.

ومن جهته، أوضح الخبير المصرفي موسي درويش، أن خفض الفائدة التي قررها بنك الكويت المركزي امس جاءت في الوقت المناسب وبصورة ايجابية لتحريك الاسواق وتنشيط حركة الائتمان بالبنوك ولاسيما تنمية اداء محافظ القروض بمختلف انواعها استهلاكي عقاري اسكاني، تجاري مقاولات مشاريع جميع القطاعات المحلية تستفيد من خفض الفائدة.

واضاف درويش أن سوق العقارات سوف يستفيد بشكل جيد من خفض الفائدة وخاصة العقار الاستثماري والتجاري فضلا عن تعزيز حركة المبادلات التجارية والصفقات في قطاعي العقار والاستثمار ما يدعم الاتجاهات لتقليص التضخم وهو الامر الذي يسهم جيدا في تحسين فرص الاستثمار بالاسواق المحلية.

وقال إن خفض الفائدة يجعل الأسهم أكثر جاذبية، مؤكداً أن السوق تصبح جاذبة بشكل أساسي للمستثمرين من المؤسسات، وقد عززت قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة من تلك الجاذبية.

