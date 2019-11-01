مال وأعمال

دبي «رويترز»: عمدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، إلى خفض أسعار الفائدة. في اطار دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس أيضا.

وخفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسة لديه 25 نقطة أساس بعد أن أحجم في سبتمبر

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيس على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25 في المئة، وعلى ودائع ليلة إلى اثنين في المئة، وعلى ودائع شهر إلى 2.6 في المئة. وقلص سعر الإقراض إلى أربعة في المئة من 4.25 في المئة.

كما اعلن مصرف قطر المركزي إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسة 25 نقطة أساس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة هذا العام.

وخفض المصرف المركزي سعر فائدة الإقراض إلى 4.25 في المئة، وسعر إعادة الشراء (ريبو) إلى اثنين في المئة وسعر فائدة الإيداع إلى اثنين في المئة.

