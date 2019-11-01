عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: قطع المتظاهرون في لبنان ليل الأربعاء وصباح امس مجدداً طرقا رئيسة وفرعية في مناطق لبنانية عدة، لكن الجيش سرعان ما فتح معظمها، مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق اسبوعه الثالث للمطالبة برحيل الطبقة السياسية كلها. واتهم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، اطرافا لبنانية كانت قريبة منه واستفادت، متوعدا بأن كل هؤلاء الأشخاص سيحاسبون وهم على اللائحة وتم تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل خلال لقاء الحريري مع مناصريه وعدد من السياسيين. وقال «الناس التي كانت تزايد عليي ما قبل الاستقالة هم اناس كانوا معي ومعروفين من هم، وقديش استفادوا مني وسرقوا مني وكل واحد من هؤلاء، صار فيه (ليستا) وكل واحد حسابوا جاي باذن الله، وهذه مرحلة حساسة كتير سياسيا».

من جهتها نقلت صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله في عددها الصادر امس عن مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية ميشال عون «سيتمهّل في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف».

الى ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن اربعة مصادر قولها ان الحريري رفض طلبا نقله حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله والذي نصحه بعدم الاذعان للمحتجين الذين ارادوا الاطاحة بحكومته. وبحسب المصادر فقد عقد الاجتماع في بيت الوسط مقر اقامة الحريري بالعاصمة بيروت ولم يستمر طويلا. وذكر احد المصادر ان الخليل سعى لاثناء رئيس الحكومة عن موقفه وقال له «هذه الاحتجاجات صارت على ابواب ان تنتهي تقريبا.. صارت بآخر نفس، نحن حدك (بجانبك). خليك قوي». لكن الحريري تمسك بقراره. وقال ان المشكلة الرئيسية تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل حليف حزب الله وصهر الرئيس ميشال عون والذي اختلف الحريري معه مرارا منذ تشكيل حكومته في يناير.

وغداة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري فُتحت معظم الطرق الأربعاء خلال النهار وعادت حركة السير الى طبيعتها الا ان المشهد تبدّل مساءً وعاد المحتجّون الى الشوارع انطلاقا من طرابلس في الشمال وصولا الى مناطق اخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب مؤكدين ان «الثورة» لاتهدف فقط الى اسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم. ويطالب المتظاهرون بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط ومن المستقلين بعدما عبروا عن احباطهم من الأحزاب وكل السياسيين الذي يحتلون المشهد السياسي في لبنان منذ عقود.

