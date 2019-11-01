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بغداد الوكالات: أعلن الرئيس العراقي برهم صالح موافقته على إجراء انتخابات مبكرة في العراق، فور إقرار قانون جديد للانتخابات، مشيراً إلى أنه أحال إلى الهيئات البرلمانية مشروع قانون جديد للانتخابات بما يتوافق مع مطالب المتظاهرين، بما يحقق انتخابات «أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً». وأضاف الرئيس العراقي في خطاب للأمة، أمس، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أبدى موافقته للكتل البرلمانية على استقالته فور إقرار قانون الانتخابات الجديد، شريطة التوافق على شخصية سياسية لإدارة شؤون البلاد حتى لا يحدث فراغ دستوري، مشيراً إلى أنه يتوقع إقرار هذا القانون الجديد في البرلمان العراقي الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس العراقي في كلمته، وقوفه إلى جانب المتظاهرين، معربا عن تأييده ودعمه الكامل لمطالبهم المشروعة، معلنا إحالة عدد من ملفات الفساد إلى الهيئات القضائية، استجابة إلى مطالب المتظاهرين.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه مستمر في مشاوراته مع الكتل السياسية في العراق من أجل تقديم إصلاحات تحقق مطالب المتظاهرين.

وشدد الرئيس العراقي في خطابه، على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكدا أنه «لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح».

وتابع: «الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين».

واستطرد قائلا: «القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق، (...)، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين». وأكد صالح تأييده «للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق». وتسببت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في مقتل وإصابة مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

من جانب اخر، قال رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أمس ان المشكلة الرئيسة في العراق تكمن في اهمال الدستور داعيا الى صياغة دستور خاص باقليم كردستان. واضاف بارزاني في كلمة له خلال انطلاق اعمال المؤتمر السادس لنقابة محامي كردستان ان الدستور الذي صيغ للعراق الجديد يعد دستورا متقدما اذا قورن بدساتير اغلب دول المنطقة والمشكلة ليست فيه بل في اهماله». واوضح ان اي تعديل او تغيير يجب ان يكون انعكاسا صحيحا وواقعيا لكل اختلافات وخصوصيات مكوناته ويثبت الحقوق المشروعة للجميع مبينا ان شعب العراق يريد تحسين الادارة والحالة المعيشية وليس المزيد من التأزيم.

واكد دعم خطوات وقرارات حكومة العراق الهادفة للاصلاح وحل المشاكل وسد النواقص.وكان مجلس النواب العراقي قد شكل لجنة نيابية للقيام بتعديلات في الدستور العراقي مما حدا بمؤسسات اقليم كردستان منها الحكومة والبرلمان بيان رأيهم حول الموضوع رافضين المساس بامتيازات اقليم كردستان والشعب الكردي في التعديلات المزمع اجراؤها في الدستور العراقي.

