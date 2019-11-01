عربيات ودوليات

الفاتيكان- الوكالات: طالب البابا فرنسيس السلطات العراقية بالإصغاء إلى صرخة الشعب، الذي قال إنه يطلب حياة كريمة وهادئة. وقال البابا في ختام مقابلته العامة في ساحة القديس بطرس: «يتوجّه فكري نحو العراق الحبيب، حيث سببت التظاهرات التي حصلت خلال هذا الشهر العديد من الموتى والجرحى». وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا وعن قربه منهم ومن الجرحى، داعيًا السلطات لكي تصغي إلى صرخة الشعب الذي يطلب حياة كريمة وهادئة.

وأضاف «أحثّ جميع العراقيين على دعم الجماعة الدولية على السير في درب الحوار والمصالحة والبحث عن الحلول الصحيحة لتحديات ومشاكل البلاد، وأصلّي لكي يتمكّن هذا الشعب المعذّب من أن يجد السلام والثبات بعد سنوات من الحرب والعنف».

