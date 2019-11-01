عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: سيّرت القوات الأميركية امس دورية على الحدود في شمال شرق سورية، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة في الشهر الحالي. واجرت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسيّر فيها دوريات قبل سحب قوّاتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية. في غضون ذلك دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوات بلاده المتواجدة في مدينة تل أبيض شمال سورية، إلى التأهب والجهوزية التامة.

جاء ذلك في خطاب أثناء زيارة إلى الحدود التركية السورية برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار. وأكد اكار أن الغاية الأساسية من تواجد القوات التركية في سورية هي «توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري». في المقابل ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية في ريف رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة القريبة من الحدود التركية. وأشارت الى أن الاشتباكات توسعت مساء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى محيط تل تمر في الحسكة ما أدى لحركة نزوح كبيرة من قبل الأهالي. وأوضحت أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها «احتلت» مجموعة قرى بريفي رأس العين وتل تمر وقطعت طريق تل تمر-أبو راسين بعد استهدافها بسلاحي الطيران والمدفعية. من جهة ثانية، أوردت «سانا» بيانا لوزارة الدفاع السورية دعت فيه مقاتلي قوات سورية الديموقراطية «قسد» للانخراط في صفوف الجيش السوري بعدما انتشرت قواتها في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجومها. ورفضت القيادة العامة لقوات سورية الديموقراطية دعوة دمشق وقالت في بيان إن «وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية «قسد» وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية». وكتب قائد «قسد» مظلوم عبدي لاحقاً على تويتر إنه كان الأجدى «بالوزارة تقديم حلّ على ضوء ما اقترحناه وهو المحافظة على خصوصية «قسد» في مناطق تواجدها لتكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية».كما طالب عبدي، امس الولايات المتحدة الأميركية بأن تفي بالتزاماتها متهما تركيا بأنها لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.

الى ذلك اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق امس أن عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى الإقليم تخطى حاجز 13 ألف شخص.

