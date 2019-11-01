عربيات ودوليات

عفرين - الوكالات: قتل ثمانية أشخاص على الأقل امس في انفجار سيارة ملغومة في سوق مزدحمة في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا. وقالت مصادر طبية إن الانفجار أصاب 30 شخصا على الأقل بجروح.

وانتزع الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس 2018.

وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي. وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة لحقت بمنطقة السوق واندلاع حرائق. وكثيرا ما تستهدف هجمات مماثلة بسيارات ملغومة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات التي تقطنها أغلبية عربية قرب الحدود مع تركيا والواقعة تحت سيطرة قوات مدعومة من تركيا. ويلقي سكان ومعارضون في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة اللوم في هذه الهجمات على وحدات حماية الشعب الكردية.

