عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، أن مصر خارج الحزام الوبائي نهائيًا طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، مشيرًا لوجود 26 دولة داخل الحزام الوبائي بتعداد 300 مليون نسمة.

وقال عيد في تصريح صحافي، إن مصر من أفضل وأعظم وأعلى نسب التغطية لتطعيمات الأطفال، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت الإجراءات الوقائية فى مصر من أعلى المعايير على مستوى العالم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أكدت، عدم وجود أى فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضاً معدية للمواطنين، بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

