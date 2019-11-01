عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلنت إيران أنها أعدت الترتيبات اللازمة للقيام بخطوتها الرابعة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الخميس، في تصريح للتلفزيون الإيراني «عكفت لجنة في المجلس الأعلى للأمن القومي على إعداد الترتيبات اللازمة لقيام إيران بخطوتنا الرابعة بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي».

وأضاف موسوي: «نرجح تطبيق الخطوة الرابعة في موعدها المحدد (15 نوفمبر) في ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة للجهود الأوروبية لتنفيذ أوروبا تعهداتها تجاه إيران».

من جهة ثانية عبرت طهران امس عن أملها في أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» التابعة للأمم المتحدة بشكل «حيادي» في عهد رئيسها الجديد، متعهّدة مواصلة التعاون مع محققيها الذين يشرفون على تقيّدها بالاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى.وتولى الأرجنتيني رافايل غروسي الثلاثاء رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وفاة رئيسها السابق الياباني يوكيا أمانو في يوليو الماضي.

الى ذلك رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بقرارات «مركز استهداف تمويل الإرهاب» الذي صنف 25 كياناً وفرداً إيرانياً أو موالياً لإيران من على قائمة ممولي الإرهاب.

واعتبر بومبيو في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «قرارات مركز استهداف تمويل الإرهاب تمثل إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران». وفرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية الأربعاء عقوبات على 25 «كياناً» مرتبطا بإيران وحزب الله اللبناني.

