عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن منصب النائب العام هو الحارس وحامي الشعب المصري، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مسؤولة عن أداء واجباتها لصالح الدولة وليس لصالح النظام. وأشار السيسي خلال كلمة له في افتتاح مصانع بمنطقة أبو رواش، إلى أن مؤسسات الدولة حاضرة وبقوة في مواجهة اي تحرك أو شائعات، وأن أعضاء مجلس النواب عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي لكل الأمور الشائكة مطالبا بضرورة تفعيل لجان مع كتابة تقارير وإعلانها للشعب عن أي تقصير في أي من المؤسسات.

وأضاف قائلا «أنتم كمؤسسات مسؤولون عن حماية مصر لصالح الدولة وليس لصالح النظام». وأوضح السيسي أن المسارات السابقة التي كانت تتوافق مع ظروف البلاد لم تعد تجدي نفعا الآن، مؤكدا على وجود حرب شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الإعلام له دور كبير جدا في مواجهة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي. وتحدث الرئيس المصري، عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة، وأن تكون للشعب المصري أسهم في هذه الشركات. وقال: «الطروحات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في البورصة، لابد أن يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وأضاف السيسي: «شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرص للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتيره، ولسه منزلش الحجم المناسب».

وافتتح الرئيس السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.

