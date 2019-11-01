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التقى رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية عماد بوخمسين وأمين السر العام في النادي عيسى حمزة أمس بسفير الكويت في إيطاليا الشيخ عزام الصباح وأركان السفارة وذلك على هامش الدورة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما حتى الأحد المقبل.

واثنى بوخمسين على جهود السفارة وحرص الشيخ عزام الصباح على تذليل جميع العقبات التي واجهت الوفد الكويتي من أجل إنجاح المشاركة في هذا الحدث العالمي. وقدم بوخمسين للسفير دعوة لحضور حفل الافتتاح الذي أقيم أمس في روما، مع شرح كامل عن هذه الدورة العالمية التي تعتبر بمثابة أولمبياد خاص لرياضة السيارات، مؤكداً حرص النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية على المشاركة في كل الفئات المتاحة وتقديم صورة راقية عن الشباب الرياضي الكويتي.

ولفت بوخمسين إلى أن النادي الدولي الكويتي يولي فئة الشباب اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالاستثمار في تنمية قدرات ومهارات الشباب، مؤكداً أن دعم سموه الكبير لهذه الرياضة بالذات كان واضحاً من خلال توجيهاته بتشييد مدينة الكويت لرياضة المحركات التي تضم أكبر الحلبات في المنطقة.

وأكد بوخمسين أن متسابقي الكويت جاهزون للمشاركة في البطولة، ووعدوا ببذل كل الجهود من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع علم البلاد في هذا المحفل العالمي.

بدوره، أشاد الشيخ عزام الصباح بالجهود الكبيرة للنادي الدولي الكويتي وحرصه على المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير رغم قصر فترة الإعداد، واعتبر وجود الكويت كدولة عربية وحيدة في حدث مثل هذا يعتبر «مفخرة لكل العرب والكويتيين».

وأشاد الصباح بفكرة طلب استضافة النسخة الثانية من البطولة، وقال إن الشباب الكويتي ممثلاً بالنادي الدولي الكويتي قادر بلا شك على تنظيم بطولة بهذا الحجم في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، ووجود مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ووجه السفير الدعوة لبوخمسين وحمزة وجميع أعضاء الوفد الكويتي لحضور حفل العشاء المقام على شرفهم، فيما توجه بوخمسين وحمزة بالشكر للسفير على دعمه الكبير وحرصه على تذليل الصعاب.

من جانب آخر يجتمع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا وعماد بوخمسين وعيسى حمزة اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود وذلك من أجل تقديم طلب رسمي لاستضافة النسخة الثانية من دورة الاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات، وهو الاقتراح الذي لاقى ترحيباً كبيراً من مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة مستقبل رياضة السيارات في الكويت والشرق الأوسط، ومدى القدرة على الاستفادة من توجيهات الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك استكمالاً للأفكار التي طرحت خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي والتي استضافتها الكويت في يناير الماضي.

