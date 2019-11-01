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أكد مدير عام النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية م. زكريا دشتي أن متسابقي الكويت المشاركين في الدورة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات أتموا استعداداتهم للمنافسات التي تنطلق تصفياتها اليوم، متمنياً أن يحقق أبطال الكويت نتائج إيجابية في هذه الدورة العالمية.

ويترأس دشتي وفد الكويت المشارك في البطولة التي افتتحت أمس وتستمر حتى الأحد المقبل، ويضم الوفد كذلك كلاً من: محمد العامر (إدارياً)، فؤاد بوعرجة (مديرا فنياً)، ولؤي بهمن (مدرباً)، د. عبدالكريم المرشد (مدرباً)، سليمان الشيباني (مدرباً مساعداً)، وحسين الفيلكاوي (مدرباً مساعداً)، بالإضافة إلى المتسابقين: خالد المضف (كابتن الفريق) في فئة الجي تي، وزيد أشكناني في فئة الجي تي، وسالم النصف في فئة التورينغ، وعلي مخصيد في الدرفتنغ، ومحمد النصف في الفورمولا 4، ومرشد المرشد وحصة الفارس في الكارتنغ سلالوم، وراشد الرشدان في الديجيتال.

وقال دشتي إن الوفد تأكد من كل الأمور الفنية المتعلقة بالسيارات والمتسابقين، وأضاف: «استلمنا السيارات وتأكدنا من جهوزيتها وحرصنا على كل الأمور الفنية المتعلقة بالسباق واجتمعنا مع الفنيين من ميكانيكيين ومهندسين»، لافتاً إلى وفد الكويت حرص على التعاون مع أفضل الشركات العالمية في البطولة.

وتابع: «في فئة الجي تي التي يمثل الكويت فيها المتسابقان خالد المضف وزيد أشكناني نتعاون مع شركة أوبتمام من أستون مارتن للسباقات وهي شركة عريقة بدأت من العام 1913 وانطلقت من حلبات السباق الشهيرة، وهي تقدم واحدة من أحدث السيارات التي حرص مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على توفيرها للمتسابقين في سعيه لتقديم كل التسهيلات والدعم وبذل كل مقومات النجاح».

وأردف: «أما في فئة التورينغ التي يمثل الفريق فيها المتسابق سالم النصف فاخترنا شركة كوم تويو راسينغ من بلجيكا وهي واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في سباق تي آر سي، وسيقود النصف سيارة أودي آر إس 3 مجهزة بالكامل للسباق لهذا النوع من السباقات»، وأضاف: «اما في فئة الفورمولا 4 فكل السيارات تقريباً ستكون بالمواصفات ذاتها، ونتمنى لبطلنا محمد النصف التوفيق في هذا السباق الذي يخوضه للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن المتسابق علي مخصيد بطل الكويت في فئة الدرفتنغ وبطل مسابقة كار بارك ردفت وسفير للسائقين الشباب لأكاديمية الاتحاد الدولي للسيارات استلم سيارته وفحصها للتأكد من جميع أجهزتها الفنية.

وقال دشتي: «كذلك قام المتسابقان مرشد المرشد وحصة الفارس اللذان يشاركان في فئة الكارتنغ بالتعرف على على نوعية التحدي المقبلين عليه، وبالمثل تعرف المتسابق راشد الرشدان الذي يمثل الكويت في بطولة الديجيتال على صالة المنافسات وبدأ التجهيزات للسباق».

وشدد دشتي على أن أعضاء الوفد حرصوا على التأكد من إجراء الفحوصات الفنية على السيارات واعتمادها من فرق السباق ومن ثم اختبارها من ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات للتأكد من سلامتها وسلامة أجهزتها. ويشارك في البطولة التي تعتبر بمثابة أولمبياد خاص برياضة المحركات حيث 50 دولة يتنافس متسابقوها في 6 رياضيات هي: جي تي ، وفورمولا 4، وتورينغ كار، ودريفتنغ، وكارتنغ سلالوم، والديجيتال، على أن ينال الثلاثة الأوائل في كل مسابقة الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي كما يحدث في الألعاب الأولمبية.

وتعتبر الكويت ممثلة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية الدولة العربية التي تشارك في هذا المحفل العالمي الكبير، كما تنفرد مع روسيا وفرنسا وإيطاليا المنظمة بخوض منافسات الفئات الست، أما باقي الدول المشاركة فجاءت كالتالي: ألبانيا (فئة واحدة)، النمسا (3 فئات)، أستراليا (3 فئات)، بيلاروسيا (4 فئات)، بلجيكا (5 فئات)، البرازيل (فئة واحدة)، الصين (3 فئات)، تايوان (فئتان)، كوستاريكا (فئة واحدة)، كرواتيا (فئة واحدة)، التشيك (4 فئات)، الدنمارك (5 فئات)، إستونيا (فئة واحدة)، فنلندا (فئتان)، فرنسا (6 فئات)، جورجيا (3 فئات)، ألمانيا (5 فئات)، اليونان (فئة واحدة)، هونغ كونغ (4 فئات)، هنغاريا (5 فئات)، الهند (فئة واحدة)، إيرلندا (فئتان)، اليابان (فئتان)، لاتفيا (4 فئات)، ليتوانيا (4 فئات)، مقدونيا (فئة واحدة)، ماليزيا (3 فئات)، مالطا (فئة واحدة)، المكسيك (فئتان)، هولندا (3 فئات)، نيوزيلندا (فئتان)، النرويج (4 فئات)، بولندا (3 فئات)، البرتغال (4 فئات)، رومانيا (فئة واحدة)، صربيا (فئة واحدة)، سنغافورة (فئة واحدة)، سلوفاكيا (4 فئات)، إسبانيا (3 فئات)، السويد (4 فئات)، سويسرا (3 فئات)، تايلند (3 فئات)، تركيا (فئة واحدة)، أوكرانيا (فئتان)، بريطانيا (4 فئات)، والولايات المتحدة (فئتان).

