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يتطلع الكويت حامل اللقب، إلى مواصلة صدارة الدوري الممتاز عندما يستضيف الساحل في 07:50 مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من البطولة والتي تشهد مباراة أخرى اليوم أيضا تجمع الشباب مع النصر في 05:35 مساء على ملعب الأول، وتختتم الجولة غداً بلقاء كاظمة مع ضيفه العربي في 06:50 على ملعب الصداقة والسلام.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق قبل انطلاق الجولة، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارت وتعادل، وهو يسعى اليوم إلى تجنب مفاجآت الساحل الخامس بـ 7 نقاط، وتحقيق نقاط المباراة الثلاث للاستمرار في الانفراد بالصدارة.

وكان الأبيض خرج بنقطة صعبة في الجولة السابقة أمام غريمه التقليدي ومنافسه على الصدارة القادسية، وهو يريد اليوم العودة إلى طريق الفوز الذي سار عليه في الجولات الثلاث الأولى حيث يدرك مدربه السوري حسام السيد أن المهمة لن تكون سهلة أمام الساحل الذي يقدم مستويات مميزة توجها بالتعادل مع القادسية في الجولة قبل الماضية والفوز على العربي في الجولة الأخيرة وهو ما سيعتبره الأبيض جرس انذار في لقاء اليوم.

ويعول السيد في لقاء اليوم على خبرة لاعبيه في حسم المباراة لصالحهم يأتي في مقدمتهم العاجي جمعة سعيد الذي يعد من ابرز اوراق الفريق الرابحة إلى جانب النجم فيصل زايد والمحترفين الفرنسي عبدول سوسوكو، والكولومبي دييغو كالديرون.

في المقابل يمني مدرب الساحل الوطني عبدالرحمن العتيبي النفس بمواصلة تقديم الأداء ذاته الذي مكن الفريق من خطف اربع نقاط ثمينة بالتعادل مع الأصفر والفوز المهم على العربي الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً للاعبي الساحل من أجل تحقيق نتيجة ايجابية اليوم والدخول بجدية إلى دائرة المنافسة.

وتعتبر مباراة اليوم نقطة مفصلية في مشوار الساحل في البطولة فبعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في البطولة ونتيجتيه في المباراتين الماضيتين يعي الساحل جيداً انه في حال تمكن من تكرار الأمر مع الكويت فلن يوقفه شيء في مواصلة مزاحمة الكبار على الصدارة.

وفي المباراة الثانية يأمل الشباب الرابع (7 نقاط) في تحقيق الانتصار على النصر متذيل الترتيب بنقطة وحيدة. ورغم فارق المراكز بين الفريقين إلا أن ذلك لا يعكس المستوى الحقيقي للنصر الذي مازال يبحث عن انتصاره الاول في البطولة بعد أن سقط 3 مرات في الجولات الاربع الماضية مقابل تعادل واحد. وفي لقاء السبت الذي يجمع الجريحين كاظمة السادس (6 نقاط) مع العربي الثامن (نقطتين)، ستكون المنافسة على أشدها بين الطرفين اللذين يعانيان بشدة ولو أن وضع البرتقالي يبدو أهون بكثير من نظيره الأخضر الذي لم يذق طعم الانتصار في البطولة لغاية الان وهي من أسوأ نتائج الفريق خلال تاريخه العريق.

وسقط الأخضر مرتين وتعادل مثلهما في الجولات الماضية. وهو كان اقال مدربه السابق الاسباني خوان مارتينيز واسند مهمة تدريب الفريق إلى مدرب فريق الشباب البوسني داركو نيستروفيتش الذي لم تكن بدايته أفضل من سابقه. ويسعى العربي إلى حفظ ماء الوجه في لقاء اليوم عبر تحقيق الفوز الذي سيضخ الأمل في عروق جماهيره العريقة التي كانت تعاني الامرين من نتائج فريقها أخيراً.

