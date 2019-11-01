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ينطلق في 03:30 عصر غد السبت المهرجان العالمي لرياضة المشي الذي ينظمه النادي العربي تحت رعاية الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الاولمبية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة المشي ( تافيسا).

ودعا رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور جميع الفئات العمرية من 11 الى 70 عاما من الرجال والسيدات للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يقام لاول مره في الكويت ويتشرف النادي العربي بتنظيمه من منطلق واجبات وحرص مجلس الادارة على تقديم خدمة ورسالة توعية للمجتمع للاهتمام بالرياضة واعتبارها من الركائز الاساسية للمحافظة على الصحة. واضاف عاشور ان النادي العربي وضع جميع الترتيبات لانجاح المهرجان بالتعاون مع عضو الاتحاد الاتحاد الدولي لرياضة المشي خليفة بهبهاني ، مقدما كل الشكر والتقدير الى راعي المهرجان الشيخ فهد ناصر الصباح والهيئة العامة والرياضة وكل الجهات المساهمة في دعم المهرجان.فيما افاد مدير المهرجان حسين المقصيد ان مسافة المهرجان تبلغ 3 كيلو مترات يبدأ وينتهي من امام ستاد صباح السالم موضحا ان هناك لجاناً من المتطوعين لارشاد المشاركين.

