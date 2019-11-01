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توج منتخب ماليزيا للبولينغ بلقب النسخة ال25 من البطولة الآسيوية (رجال وسيدات) التي اختتمت منافساتها اول من امس في الكويت وشهدت مشاركة 27 منتخبا.وجاء فوز منتخب ماليزيا بلقب البطولة التي انطلقت في 20 اكتوبر الجاري وشملت 12 مسابقة عن جدارة واستحقاق وذلك بعد ان جمع لاعبوه 11 ميدالية منها ست ذهبيات وفضية واحدة واربع برونزيات.واحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني في البطولة التي شهدت ست مسابقات في فئة الرجال ومثلها للسيدات بـ 11 ميدالية تنوعت ما بين ثلاث ذهبيات واربع فضيات ومثلها من البرونز في حين احتل منتخب الصين المركز الثالث برصيد اربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و برونزية.

وشغل منتخب الكويت المركز الرابع في فئة الرجال بعد تحقيق لاعبيه فضية مسابقة الثلاثي. وقال رئيس الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة الشيخ طلال المحمد في تصريح للصحافيين عقب اختتام البطولة ان المنافسات جاءت بمستوى فني رفيع بدليل الارقام المميزة المحققة والتي تضاهي «العالمية».واضاف الشيخ طلال المحمد الذي يتولى رئاسة نادي البولينغ الكويتي ورأس اللجنة المنظمة للبطولة ان هذه النسخة شكلت للاعبين الكويتيين والعرب فرصة مميزة لتحسين ارقامهم من خلال الاحتكاك مع ابطال القارة.وهنأ اللاعبين الفائزين في منافسات البطولة التي شملت اقامة مسابقات الفردي و الزوجي والثلاثي و الفرق والمجموع العام والاساتذة للرجال والنساء منوها بجهود العاملين في مختلف لجان البطولة لدورهم في انجاح فعالياتها.وشهد حفل الاختتام تقديم عروض فنية وفولكلورية كويتية من قبل فرق شعبية فضلا عن تكريم المتميزين قاريا بحسب اختيار الاتحاد الاسيوي للعبة.

