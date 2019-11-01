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اختتمت أول من أمس منافسات النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية التي انطلقت في الكويت يوم 20 اكتوبر الحالي وشهدت مشاركة ستة منتخبات تنافست في 11 لعبة فردية وجماعية.وشهدت الدورة التي أقيمت برعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد فوز منتخب البحرين بالميدالية الذهبية في منافسات كرة الصالات بعد فوزه في المباراة الختامية على مضيفه «الأزرق» بأربعة اهداف دون رد في حين توجت الامارات بالميدالية الفضية والسعودية بالفضية.وعقب اختتام الدورة اكدت رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الشيخة نعيمة الاحمد ان البطولة حققت نجاحا لافتا بفضل مشاركة منتخبات كل الدول الخليجية.واضافت انه بمشاركة المنتخب السعودي للمرة الاولى في منافسات الدورة اكتمل هذا العرس الخليجي الذي اتسم بمستويات متميزة جسدت اهتمام المسؤولين الرياضيين لجهة تعزيز رياضة المرأة. وأوضحت ان اقامة مسابقات في 11 لعبة في هذه النسخة مقابل خمسة العاب من قبل يترجم زيادة الثقافة بممارسة الفتيات الخليجيات للرياضة مهنئة الفائزات بمختلف منافسات الدورة. وثمنت دعم الهيئة العامة للرياضة الكبير للدورة ما اسهم في انجاحها معربة عن الشكر لجميع المشاركين في هذا التجمع الخليجي.

