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فقدت الأسرة الرياضية لاعب القادسية والمنتخب الوطني والعسكري السابق عثمان العصيمي الذي وافته المنية أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد الراحل من اللاعبين البارزين والمميزين الذين أنجبتهم الكرة الكويتية في فترة الستينيات اذ استمر عطاؤه في الملاعب حتى بداية السبعينيات قبل ان تجبره الاصابة على الاعتزال. وشغل الراحل العصيمي الذي لقب بـ «الغزال» منصب عضو مجلس ادارة في نادي القادسية وكان مثالا في العمل الإداري وقدوة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وكان يحظى بمحبة واحترام جميع من زامله سواء داخل الملعب او خارجه لما تمتع به من أخلاق حميدة وحسن في التعامل.

والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد عثمان العصيمي، تغمده الله بواسع برحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

