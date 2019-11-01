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ربما تصبح الغرز الطبية جزءا من الماضي، في حال تم اقرار تقنية طبية تساعد على التئام الجروح في خلال ثوان معدودة.

والتقنية الجديدة عبارة عن شريط لاصق تعمل على اغلاق الجروح خلال 5 ثوان فقط، وفق ما قال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على موقعه الالكتروني.

وأوضح علماء في المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، انهم أثبتوا أن هذه الأشرطة نجحت خلال التجارب التي أجريت على الجروح الصعبة في أجسام الفئران والخنازير.

وأوضحوا أن الشريط ظل ملتصقا بقلوب الفئران لعدة أيام، مؤكدين أن الأمر يستلزم مزيدا من الاختبارات.

وأشاروا الى أنهم استلهموا فكرة الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة للامساك بالفريسة، مشيرين الى أنه يعالج بسهولة الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء.

ولا تقف مزايا التقنية الطبية الجديدة على رتق الجروح فقط، اذ يمكنها أن تنقذ الحياة عبر وقف النزيف الذي قد يعقب عمليات الجراحة في المعدة، وقد يفضي أحيانا الى تعفن الدم.

وقال أحد المشاركين في ابتكار الشريط ان العالم يشهد 230 مليون عملية جراحية كبيرة سنويا، وكثير منها يحتاج الى رتق مكانها بالغرز، وهو ما يمكن أن يؤدي الى اتلاف الأنسجة وترك الندوب. وأضاف أن الشريط الجديد حل جديد لمسألة التئام الجروح، بلا ندوب تبقى فترة طويلة من الزمن.

ويأمل العلماء أن تشكل التقنية الجديدة بديلا مناسبا للغرز التي لا تعمل بصورة جيدة في كل الأنسجة، وتؤدي أحيانا الى مضاعفات لدى المرضى.

