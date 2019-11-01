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أوضحت منظمة «روس كاتشيستفو» (تضم مجموعة خبراء) لماذا الآيس كريم جيد لنزلات البرد.

وفقًا لبيان على موقع المنظمة، على عكس الاعتقاد السائد، فان الآيس كريم لن يؤدي الى تفاقم المرض، بل يساعد في التغلب على الأعراض، ويخفف من التهاب الحلق. بالاضافة الى ذلك، هذا المنتج مغذي بما فيه الكفاية ليتم ادراجه في قائمة المريض.

وأضافت «روس كاتشيستفو» أيضًا أنه عند الاصابة بنزلة البرد، يجب أن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، وشرب البابونج وتناول العسل.

وكان أطباء حذروا من تناول الآيس كريم خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، في وقت سابق وذلك لأنه عند تناوله سريعا يتم تبريد الجهاز التنفسي العلوي بشكل حاد وهذا يمكن أن يؤدي الى الاصابة بنزلة برد.

