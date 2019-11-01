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وجه وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي الشكر للحكومة الصينية على تقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري، وذلك خلال استقباله امس لياو لي شيانغ، سفير الصين لدى القاهرة.

وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وانشاء ورشة «لوبان مصر» بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالاضافة الى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع انشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

وأعرب شيانغ، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدا ببرنامج اصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية في مصر، مؤكدا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

