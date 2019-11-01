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اختارت ايفانكا ترامب الاحتفال بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي، أظهرتها بشكل جميل وبشرة خالية من التجاعيد ومساحيق التجميل.

وشاركت «الابنة الأولى» الصورة التي وصفها الكثيرون بالجريئة، نظرا لظهورها بشكل طبيعي للغاية من دون مساحيق تجميل أو فلترات التطبيقات، عبر صفحتها الخاصة على «انستغرام» وعلقت: «العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد»، وأرفقتها بهاشتاغ #yearsyoung38.

وأبدى آلاف المتابعين اعجابهم بالصورة وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت «جميلة».

كما نشرت ايفانكا، التي كانت تعمل عارضة أزياء في السابق، مقطع فيديو تظهر فيه جميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين، بعد ما قام بتجميعه أحد معجبيها.

وعلقت ايفانكا على الفيديو قائلة: «شكرا لك @alwaysivanka لانشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي»، وأضافت: «عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد».

ومرت ايفانكا ترامب بالفعل بسنة مزدحمة، حيث سافرت الى بقع كثيرة من العالم لتعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض، هذا البرنامج الذي يهدف الى دفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.