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نجح طبيب ألماني في تسجيل اسمه بالخط العريض في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم، وفق ما ذكرت وكالة «يونايتد برس انترناشيونال».

وقال المصدر ان السن جرى تسجيلها كأطول سن في العالم، حيث بلغ طولها نحو 3.72 سنتيمترات.

وأوضح أن الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشتكي من صداع شديد وألم في أسنانه.

ورغم أن الجزء البارز من السن بدا عاديا وليس ضخما، فانه كان يخفي جذرا عميقا تحت خط اللثة.

وكشفت الوكالة أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة «غينيس»، وقال انه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح لوكاس أن الأمر استغرق حوالي عام لارسال الأوراق المطلوبة الى «غينيس»، للحصول على الرقم المعترف به عالميا.

