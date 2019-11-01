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اكتشف علماء جامعة موناش الأسترالية، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي إلى ازدياد الأمراض الخطرة المرتبطة بسوء التغذية بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي ونقص الغذاء.

ويفيد موقع EurekAler، بأن الباحثين حللوا البيانات الخاصة بحالات رقود المرضى في المستشفيات أعوام 2000-2015 التي شملت 80% من سكان البرازيل، ومتوسط درجة الحرارة اليومية. وقد اتضح للباحثين أن كل درجة حرارة إضافية في موسم الحر تسبب زيادة في عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بمقدار 2.5%. وكانت هذه النسبة أكثر وضوحا عند الأشخاص الذي بلغوا الثمانين من العمر، وعند الذين تتراوح أعمارهم من 5-19 سنة.

