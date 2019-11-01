صغرى حاجية محمد شمساه، أرملة حبيب صفر سناسيري، (76 عاماً)، شيعت، سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، ش7، م27، ت: 66613937 - 99700480

نورة خالد سليمان المسما، (52 عاماً)، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 66155353، النساء: صباح الناصر، ق3، ش20، م35، ت: 97204777

غنيمه محمد عبدالملك، زوجة عبدالجبار محمد الكندري، (79 عاماً)، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادره، ت: 99377467، النساء: السرة، ق2، ش9، م17، ت: 99777554

عثمان سعود عبدالله العصيمي، (78 عاماً)، شيع، الرجال: الزهراء، ق2، ش214، قسيمة 473 م22، ت: 99998841، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، ج12، م14

أمينة عبدالرزاق عثمان الشارخ، أرملة خالد عبداللطيف عثمان الشارخ، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ديوان الشارخ، ق5، شارع مشاري الروضان، م19، ت: 69095050، النساء: النزهة، ق2، شارع عبدالرحمن الفارس، م29، ت: 99666093

حصه محمد حمد الرومي، (91 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ديوان الرومي، ق2، شارع راشد بن أحمد الرومي، ت: 66544982، النساء: اليرموك، ق2، ش3، جادة 1، م30

عائشة راشد المنزِّل، أرملة مبارك راشد مفرح الزيد، (78 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان، الرجال: هدية، ق5، ش7، م10، ت: 94938393، النساء: الرقة، ق1، ش5، م124، ت: 96669700

إنا لله وإنا إليه راجعون

