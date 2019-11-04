إضاءات

كشف المنتج الشاب عبدالعزيز الزيدي الذي اشتهر بتقديم أفضل وأجمل الحفلات الغنائية في الكويت بان حفله المقبل الذي يحمل عنوان «ليلة من العمر4» والذي سيقام تحت رعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح يوم 14 من الشهر الحالي في فندق الجميرا ويتولى ادارته محمد شحاتة هو حفل الطرب الحقيقي تحييه النجمة المصرية انغام «صديقة الطفولة» وهو اللقب الذي اعترفت انغام بانه يُعد من أحلى وأفضل الألقاب، التي أُطلقت عليها طيلة مشوارها الفني ويشارك انغام في الحفل ملك الإحساس المطرب اللبناني وائل جسار

بمشاركة أكثر من 50 عازفاً بقيادة المايسترو هاني فرحات وأشار بأن النجمة انغام التي تواصل حضورها القوي بالحفلات التي تقام بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص والتي حصدت جائزة أفضل مطربة لعام 2019 من مهرجانين الأول «الموريكس دور» ببيروت والثاني مهرجان القنوات الفضائية في دورته الـ10 والذي أقيم بالقاهرة، ستقدم خلال «ليلة من العمر4» مجموعة من اغانيها الجميلة التي لم تقدمها من قبل في حفلاتها السابقة في الكويت بالإضافة لمجموعة من اجمل اغانيها المصرية والخليجية التي تلقى تفاعلا كبيرا من كل محبيها وجمهورها في الكويت

وأضاف الزيدي بالنسبة للنجم وائل جسار هو مطرب رائع، وكله إحساس، والناس جميعها تحب سماع أغانيه المميزة واختياراتة الذكية في كل مايقدمه وأنها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها وائل وانغام في حفل واحد وستقوم بتقديم الحفل نجمة التقديم الإعلامية حليمة بولند.

من جانب آخر أعرب ملك الاحساس وائل جسار عن سعادته البالغة لإحيائه حفلا غنائيا ضخماً في الكويت، وانه مشتاق ليشاركه الجمهور الكويتي التفاعل مع اغنياته وقد وصف جمهور الكويت «بالجمهور الذواق» على حد قوله.

