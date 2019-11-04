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وسط حضور جماهيري جيد وفي ليلة خريفية رائقة واصل «مهرجان السلام» ليالي دورته الرابعة حيث تقيمه أكاديمية «لوياك» للفنون «لابا» بالتعاون مع حديقة الشهيد. وجريًا على عادة «لابا» في فتح قوس الموسيقى العربية ومد جسور المحبة والسلام بين الشعوب والثقافات استضافت للمرة الأولى فرقة «سالوت يالبنوت» من السودان الشقيق.

وصدح النغم السوداني على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد بحضور باعضاء رابطة المرأة السودانية وأركان السفارة السودانية والتي مثلها د. آدم إبراهيم. أطلت «سالوت يا البنوت» على جمهورها على وقع إيقاعات متميزة مزجت ما بين الألوان الأفريقية والموسيقى الغربية واحتفت على وجه الخصوص بالمرأة وقضاياها وأحلامها.

قدمت الفرقة العديد من الأغاني العربية والإنكليزية كان أغلبها من تأليف وتلحين السيدات الست أعضاء الفرقة اللواتي تشاركن في الغناء والعزف على آلات الغيتار والدرامز الإلكترونية.

وعبرت الأغاني عن القضايا التى تعني المرأة بشكل عام والمرأة السودانية على نحو خاص حيث المعاناة من العنف والتهميش والعنصرية.

أولى أغنياتها كانت «My mirror» والتي تعبر عن فتاة تتحدث إلى المرآة عن معاناتها فتجيبها بل انت امرأة جميلة واثقة من نفسها تلتها أغنية «الليل الهادي» للفنان السوداني «شرحبيل أحمد»، و«ست الناس»، التى تحتفي بربة المنزل باعتبارها امرأة عاملة لا يجب تهميشها، و«Beautiful» والتي تتحدث عن جمال المرأة دون مواصفات معينة، و«السنين»، و«Over»، و«River»، و«جمال النيل» Medley وهي أغنية تتحدث عن جمال النيل والخرطوم ليلاً ثم ميكس مع أغنية «الليلة ياسمره يا سماره، و«Say yes»، و«Womans worth» للفنانة والملحنة الأميركية «أليشيا كيز» تتحدث عن قيمة المرأة ، و«يا وطني» و«As long as you love me»، و«حبيب العمر» والتي تناولت مشاعر الحب، و«فوزية» من الفلكلور السوداني للفنان «شرحبيل أحمد» و«African girl» أغنية أورجينال تتناول الاحتفاء بالمرأة الأفريقية العربية، و«Valerie» للمغنية البريطانية «إيمي وينهاوس»، و«اسمر جميل» وتتحدث عن سمار أبناء النيل، و«Black pride» أغنية تفخر بذوي البشرة السمرة.

وفي الختام شكرت «سالوت يا البنوت» أكاديمية لوياك للفنون «لابا» وحديقة الشهيد على إتاحة الفرصة لأداء أمسية طربية تعبر عن الطاقات الشبابية.. كما وجهت عضوات الفرقة التحية للجمهور الذي شاركهم رسالتهم ومتابعة حفلتهم.

وعلى هامش الحفل قالت مديرة الفرقة هبة الطيب بان هذه الزيارة الثانية إلى الكويت، فقد كانت الزيارة السابقة ضمن احتفالية يوم المرأة العالمي في مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

وأوضحت الطيب أنه بداية إطلاق الفرقة عن طريق ورشة فنية بعنوان «يلا خرطوم» بالتعاون مع الفنانه الافريقية الأميركية اكووا نارو، مشيرة أن سبب غنائهم باللغتين العربية والإنكليزية حتى تصل رسالتهم إلى العالم كافة.

وأشارت الطيب إلى حرص الفرقة على توصيل رسالة تحث على الثقة في النفس، وأيضا تمكين المرأة. كما عبرت عن سعادة زميلاتها في الفرقة بنجاح الجولة العربية التي شملت لبنان وتونس قبل الكويت.

