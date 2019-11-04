دوليه

قلب ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1، ورفض ريال مدريد الهدية بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس اول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68).وحقق ليفانتي فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن، موقفا الانتصارات المتتالية للنادي الكاتالوني عند خمسة، وملحقا به الخسارة الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد. وعلق لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على الخسارة قائلا «حققنا الاصعب وهو التقدم في النتيجة، لكن في الشوط الثاني كانت لديهم هجمات متتالية وسجلوا الاهداف وباتت مهمتنا مستحيلة».

وجاءت خسارة النادي الكاتالوني الذي يملك مباراة كلاسيكو مؤجلة مع غريمه ريال مدريد سيقام في 18 ديسمبر المقبل، قبل استضافة سلافيا براغ التشيكي غدا في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين وفرط في انتزاع الصدارة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ريال بيتيس 0-0.وفرض ريال مدريد سيطرته أغلب فترات المباراة دون أن ينجح في هز الشباك، علما بأن مهاجمه الدولي البلجيكي إدين هازار سجل هدفا في الدقيقة التاسعة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر».

وفرض حارس مرمى بيتيس جويل روبليس نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة للنادي الملكي أبرزها تسديدة الفرنسي كريم بنزيمة (7)، ثم رأسية القائد سيرخيو راموس (15)، ثم تسديدة قوية للأخير من مسافة قريبة (44)، وأخرى زاحفة لبنزيمة من خارج المنطقة (44).وكانت أول وأخطر فرصة لريال بيتيس تسديدة خادعة للدولي الفرنسي نبيل فقير من داخل المنطقة بجوار القائم الأيسر للبلجيكي تيبو كورتوا (22).

وأهدر البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية لمنح الفوز لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فلعبها زاحفة تصدى لها الحارس.

وبدورهما رفض إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد هدية ليفانتي وفرصة انتزاع الصدارة بتعادلهما 1-1 في قمة المرحلة.وكان إشبيلية الطرف الأفضل في الشوط الأول وترجم سيطرته إلى هدف عبر لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو فاسكيز التقدم لإشبيلية بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مواطنه إيفر بانيغا (28).وتحسن أداء أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني بدخول دييغو كوستا مكان الفرنسي توما ليمار، فسجل البديل هدفا برأسه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الأرجنتيني أنخل كوريا بيد أنه ألغي بداعي تسلل الأخير بعد اللجوء لتقنية «في إيه آر» (55).ولم يتأخر أتلتيكو مدريد في هز شباك الفريق الأندلسي وتحديدا بعد خمس دقائق عبر موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من البديل الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس (60).وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية «في إيه آر» بسبب عرقلة الصربي نيمانيا غودليلي للقائد كوكي فانبرى لها كوستا وتصدى لها الحارس التشيكي توماس فاتشليك (72).وصعد فالنسيا الى المركز التاسع بفارق الاهداف خلف جاره ليفانتي بفوزه الثمين على مضيفه إسبانيول بهدفين لدانيال باريخو (69 من ركلة جزاء) والأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (80) مقابل هدف لمارك روكا (31 من ركلة جزاء)

