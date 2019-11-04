دوليه

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه متصدر الدوري الانكليزي، ربما حالفه الحظ متأخرًا أمام أستون فيلا، لكنه يجب أن يتحسن، مشيرًا إلى أن انتفاضته الأخيرة كانت مستحقة.

وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة في الدوري خلال أخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في «فيلا بارك»، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو مانه خلال مباراة الفريقين ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي.

وأبلغ كلوب الصحافيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب «لا زلنا مطالبين بالتعلم والتحسن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج لبعض الصدمات. لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن». وتابع كلوب «بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز».

وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ والذي كان قادرًا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب «إنه ركز في شيء واحد». وأوضح مدرب ليفربول «لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل (هل خسرنا بالفعل؟) أو (هل يمكننا الفوز؟)، نحاول فقط أن نسجل وهذا كل ما في الأمر».وأضاف كلوب الذي حول فريقه تأخره أيضًا إلى فوز (2-1) على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية «لا أفكر في ذلك لأننا قمنا بانتفاضتين واليوم بانتفاضة جديدة». وواصل «نعرف أن هذا ممكن ويعرف الجميع ذلك وندرك هذا حقًا، سعى الشباب لذلك هذه كرة القدم. لا توجد خيارات أخرى. ماذا يمكننا أن نفعل؟».

