دوليه

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي سريعا من منافسه إنتر بعد فوزه أول من امس على مضيفه وجاره تورينو 1-0 في حين قلب غريمه تخلفه أمام مضيفه بولونيا بهدف إلى فوز 2-1، خلال منافسات المرحلة الحادية عشرة من البطولة المحلية.

وسجل الهولندي ماتيس دي ليخت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، وهو الاول في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات بقميص يوفنتوس المنتقل إليه مطلع الموسم من أياكس الهولندي.ورفع الـ»بيانكونيري» حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر، في حين تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز 13 خلف بولونيا الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وأشرك المدرب ماوريتسيو ساري الأرجنتيني غوزالو هيغواين بدلأ من مواطنه ديبالا، في اخر 30 دقيقة، على أمل أن يسفر ذلك عن فوز يضمن له البقاء على رأس لائحة الترتيب.وكاد هيغواين أن يحقق طموحات مدربه لكن سيريغو كان لتسديدته الصاروخية بالمرصاد (69)، فأبعدها إلى ركنية نفذها البوسني ميراليم بيانيتش لتصل إلى الأرجنتيني فأرسلها إلى دي ليخت المتربص قرب المرمى وقابلها بتسديدة مقصية في المرمى (79). وأفلت إنتر من الخسارة بعدما لعب البلجيكي روميلو لوكاكو دور المنقذ وقلب تأخره إلى فوز على مضيفه بولونيا 2-1.ونجا إنتر من الخسارة الثانية في عهدة المدرب انتونيو كونتي بعد الأولى أمام يوفنتوس 1-2 في المرحلة السابعة، بعدما ظل متأخراً بهدف حتى الدقيقة 75.وسجل روبيرتو سوريانو (59) لبولونيا، ولوكاكو (75 و90+1) لإنتر. وحسم روما أبرز مباريات المرحلة، بفوزه على ضيفه نابولي 2-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة.

وسجّل نيكولو زانيولو (19) والفرنسي جوردان فيريتو (55 من ركلة جزاء) لروما، مقابل هدف البولندي أركاديوش ميليك لنابولي (72).ورفع روما رصيده إلى 22 نقطة وأصبح ثالثاً مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السابع، في انتظار استكمال مباريات المرحلة.

