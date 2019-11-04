دوليه

استعاد أنجيه المركز الثاني مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ستراسبورغ 1-0 ومرسيليا توازنه بفوزه على ضيفه ليل 2-1، اول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.في المباراة الأولى على ملعب ريمون كوبا، يدين أنجيه بفوزه إلى الكاميروني ستيفان باهوكين الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وهو الفوز السادس لأنجيه هذا الموسم والأول بعد تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 20 نقطة مستعيدا المركز الثاني الذي كان يحتله قبل أربع مراحل، بفارق سبع نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب والذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه ديجون صاحب المركز الأخير 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وفي الثانية على ملعب فيلودروم وامام 53321 متفرجا، انتظر مرسيليا مطلع الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر مورغان سانسون بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (47)، ثم استفاد من النيران الصديقة للتعزيز عندما سجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالياييس بالخطأ في مرمى فريقه (79)، قبل أن يقلص المالي أداما سوماورو الفارق في الدقيقة 83.وضرب مرسيليا عصفورين بحجر واحد فهو استعاد توازنه عقب خسارته المذلة أمام باريس سان جرمان برباعية نظيفة، محققا فوزه الخامس هذا الموسم وصعد الى المركز الثالث مؤقتا حارما ضيفه من الوصافة.ورفع مرسيليا رصيده إلى 19 نقطة بفارق الأهداف خلف نانت وبفارق نقطة واحدة أمام ليل الذي تراجع إلى المركز السادس.

وحرم أميان ضيفه بريست من الوصافة المؤقتة بالفوز عليه بهدف وحيد سجله الكولومبي خوان فيرني أوتيرو في الدقيقة 27.وأهدر أوتيرو ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.ورفع أميان رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف بريست الذي تراجع إلى المركز السابع.وواصل ليون صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والرابع هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه تولوز 3-2. وصعد ليون إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة مقابل 12 نقطة لتولوز الثامن عشر.وفرط متز في تقدمه على ضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل 2-2.

