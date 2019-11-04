دوليه

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حزنه بعد التعادل السلبي خلال مواجهة ريال بيتيس، في معقل فريقه «سانتياغو برنابيو» في منافسات الجولة الـ12 من الدوري.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد رأيت وجود لمسة يد على لاعب بيتيس، لكن حكم المباراة قرر أن الأمر غير ذلك، لعبنا مباراة جيدة لكننا فشلنا في تسجيل هدف، علينا المضي قدما».

وأضاف: «نحن نعرف ما حدث في لقطة لمسة اليد، لأنني رأيت اللعبة، لكن يجب أن نحترم ما قرره الحكم».وتابع: «خسرنا نقطتين، وكانت فرصة لحصد النقاط الـ3 لكنني سأظل إيجابيا، الخصم وضع لنا صعوبات وهذا أمر طبيعي».

وعلق زيدان على خروج غاريث بيل وخاميس وردريغيز من مدرجات الملعب قبل نهاية المباراة: «بشكل عام الثنائي دعم اللاعبين، وهذا هو الشيء المهم». وأردف: «لأننا في أفضل دوري في العالم لا توجد مباراة سهلة، وأي فريق يمكن أن يضعك في مأزق حتى الأندية الصغيرة».وعن إجراء تغييرين فقط في المباراة، أجاب: «نعم، وجدت أن هذا هو الحل».

واستكمل: «افتقاد التسجيل؟ لن نسجل دائمًا 5 أهداف، ونحن نعلم أنه حين نصنع الفرص فهذا الشيء الأكثر أهمية، افتقرنا للتسجيل، لكننا دافعنا بشكل جيد جدًا، وعلينا تقبل ما حدث».

وواصل: «منذ شهر مارس لم نفز بـ3 مباريات متتالية؟ نحن لا نفشل ولا يفشل الجميع، لكن الدوري صعب للغاية، وجميع الفرق خسرت بعض النقاط، لكنني قلت سابقًا إنه لا يوجد فريق يفوز بسهولة، وعلينا أن نقدم المزيد لتحقيق الانتصارات، لكننا لسنا سيئين للغاية».