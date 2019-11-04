دوليه

قرر نادي بايرن ميونخ، إلغاء حصته التدريبية المفتوحة، في أعقاب الهزيمة الكاسحة (1-5)، على ملعب آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني أول من امس.

وتراجع بايرن للمركز الرابع في جدول ترتيب «بوندسليغا» بفارق 4 نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، مما يزيد الضغوط على المدرب نيكو كوفاتش.

وأكد كوفاتش أن «طرد مدافع الفريق جيروم بواتينغ كان عاملًا حاسمًا في الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام فرانكفورت».وكان بايرن أكمل المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد مدافعه بواتينغ في الدقيقة التاسعة من المباراة. وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة: «البطاقة الحمراء كانت عامل الحسم، لكن هذا لا يمكن أن يحدث، لا يمكننا أن نخسر بتلك الطريقة».وبسؤاله عن مستقبله، قال مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق: «لا أعلم، كيف من المفترض أن أعلم ذلك بعد المباراة مباشرة؟». وعما اذا كان لا يزال يشعر بالثقة، قال كوفاتش (48 عاما) «: «لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما»، وعن مستقبله اضاف «يجب ان تسألوا من يملك القرار.. لست ساذجا، أعرف كيف تجري الامور».

وقال مانويل نوير حارس مرمى الفريق وقائده: «الأيام المقبلة ستكون مضطربة للغاية، لدينا الكثير للقيام به والتفكير فيه».

وغادر أولي هونيس، رئيس بايرن وكارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميدزيتش مدير الكرة، ملعب المباراة دون الإدلاء بأي تصريح بشأن الهزيمة القاسية.

