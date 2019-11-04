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تعد كرة القدم الواجهة الحقيقة لاي نادي وعلى ضوء نتائجها يكون الحكم على مكانة النادي، وبما ان النادي العربي يعد احد القلاع الرياضية الكويتية فما آلت له نتائج فريق الكرة بالنادي في الوقت الراهن جعلته ان يكون محط الانظار وحديث الساعة في الشارع الرياضي.

فالامر لم يتوقف عند عشاق العربي بل أصبح الحال الذي يعيشه أمرا بالغ الاهمية للوسط الرياضي فالعربي ليس اي نادٍ وانما هو مدرسة عريقة جذورها ضاربة في تاريخ الرياضة الكويتية ومنها تخرجت أجيال منذ القدم ليس على مستوى الرياضة وانما على جميع الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية. وفي كثير من المجالات الاخرى تجد هناك الكثير منهم ممن تخرج من تلك المدرسة العريقة ومن ثم كانت القلعة الخضراء مثالا في تفوقها الرياضي في العقود الماضية ما انعكس على الحركة الرياضة الكويتية التي كانت في الصدارة.

ولاشك انه في الحقبة الماضية وعندما وضع اساس النادي هناك رجالات سخروا انفسهم ووقتهم من اجل ان يكون العربي دائما في المقدمة الا ان ما يعاني منه العربي راهنا من تذبذب في نتائجه ليس حدثا عابرا وإنما وليد اخطاء ومشاكل عفى عليها الزمن من قبل المجالس المتعاقبة وتحديدا في الـ 16 عاما الاخيرة حتى اصبح القرار مفقودا.

وطبيعي ان مثل هذه الامور تحدث في اي مكان لكن العلاج لم يكن مثاليا من مجالس الادارات المتعاقبة ومن ثم السكوت عنها والعمل على تغطية الاخطاء والهفوات ومع مرور الوقت ادى لتقافم الوضع وأصبح العلاج صعبا ويحتاج لفترة زمنية طويلة ومن الصعب على اي مجلس ادارة في تلك الفترة الوجيزة لم يمض على انتخابه سوى 9 أشهر حيث يطلب منه أن يعمل على الانتاج والابداع ومع ذلك ان المجلس شرع منذ قدومه على وضع خطة عمل من اجل الارتقاء بألعاب النادي ومعالجة السلبيات السابقة من خلال تدعيم كل فرق النادي ماديا ومعنويا.

والاهم من كل ذلك انه اعتمد بالاساس على المراحل السنية لجميع الفرق وخصوصا على صعيد فرق القدم هناك اهتمام واضح في تلك الفئات طالما ان المشجع العرباوي او غيره الحكم لديه بناء على ما يحققه الفريق الكروي ومن ثم ان مثل هذه الفرق تحتاج الى الصبر لكي تأتي بالثمار المرجوة.وغياب بعد النظرة والتركيز نحو المستقبل في المجالس السابقة أدى بالنادي ان يعيش في هذه الفوضى و«القبه» ومهما كان العمل من المجلس الحالي لن يستطيع ان يحقق الاهداف والمبتغى الذي يرضي طموحات العرباوية طالما ان هناك من يستعجل النتائج الايجابية ويتحين الفرص فقط من اجل تحقيق ما يصبو له بما ان الخطأ وارد حدوثه.

ولكن من اجل تقييمه وتعديل الاعوجاج يحتاج الى المصداقية والبعد عن التفكير بالصوت العالي الذي كثيرا ما يكون ضجيجا لن تكون من ورائه اي جدوى فهناك من يريد العربي ان يكون جسرا له لتحقيق غايته او مسرحا لمن يريد الصراع بعيدا عن الروح والاخلاق الرياضية.

