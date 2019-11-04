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زاد كاظمة من معاناة نظيره العربي بعدما هزمه 4-1 أول من امس على ستاد الصداقة والسلام في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار رفع البرتقالي رصيده الى 9 نقاط وضعته في المركز الرابع في حين تجمد رصيد الاخضر عند نقطتين في المركز قبل الاخير.

وكانت المباراة تحمل صورتين مختلفتين، فالجانب الجميل كان من قبل البرتقالي الذي استطاع ان يمحو آثار خسارته السابقة على يد الشباب وبدا كأنه استوعب الدرس ليقدم اداء لافتا من قبل جميع عناصره.

وكان الاميز في صفوف كاظمة الشاب شبيب الخالدي الذي نجح في تسجيل «هاتريك» وحصل على ركلة جزاء نفذها ناصر فرج بنجاح، وفضلا عن ظهور الخالدي بمستوى جيد، اجاد لاعبو الوسط ادوارهم اجادة تامة بقيادة البرازيلي انطونيو وحمد حربي الذي تناوب بالنزول الى منطقة الخصم مع عبدالله الظفيري (قبل خروجه مصابا) وكذلك ناصر فرج والتوغولي لالاويلي وهذا الأمر خلق ربكة في صفوف العربي، اما سلطان صلبوخ فظهر بصورة مميزة في الجهة اليمنى من خلال تأدية الواجبات الهجومية بكل اتقان.

اما الجانب غير المقنع فكان عرباويا، فهذا السقوط أكد مجددا ان الوضع اصبح يحتاج لتدخل جراحي من اجل استئصال جزء مهم من العلة التي يشكو منها الاخضر.وبالفعل هناك آثار متراكمة من العهد السابق لايمكن علاجها في الوقت الحاضر بسهولة بالاضافة الى تخبطات راهنة من قبل الجهاز الاداري ومجلس الادارة، منها التعاقد مع المدرب الاسباني انطونيو مارتينيز وابرام الصفقات مع المحترفين لكن ذلك لايعفي العناصر المتواجدة حاليا في صفوف الفريق فهي لم تقدم شيئا في مباراة الاول من امس ولا في لقاء الساحل قبلها على الرغم من اجتهادات المدرب البوسني داركو نيستروفيتش الذي يعمل حسب قدراته وبأسلوب ترقيعي.

لكن العلة الاساسية تكمن في اللاعبين المحليين الذين يفترض ان يكون عطاؤهم افضل مما بدوا عليه تحديدا اصحاب الخبرة علي مقصيد ومحمد فريح وعبدالله الشمالي واحمد ابراهيم.

فلا يعقل ان مثل هؤلاء اللاعبين يكونون عاجزين على الجري ليس التحرك او القيام بما هو مطلوب منهم بمعنى ادق اصبحوا «متهالكين» بدنيا وفنيا ولايعني ان الاخرين بما فيهم المحترفين جيدين وان كان السوري يوسف قلفا والبرازيلي ماريون سيلفا الذي شارك في الشوط الثاني مجتهدين لكن هذا الاجتهاد ان لم يكن مقابله تعاونا من الاخرين لايمكن ان يثمر عن نتيجة ايجابية .

ولذلك فان العطاء ان لم يكن من قبل ابناء النادي ممن يعرفون قدر وقيمة الفانيلة الخضراء لايمكن ان انتظره من الآخرين فاغلب العناصر المتواجدة في صفوف الاخضر لاتستحق ان تمثل الفانيلة الخضراء نظرا لضعف قدراتهم الفنية حيث اصبح ممن ينتظر منه ان يخدم الفريق يحتاج من يعينه.

فليس بمقدور الشاب جمعة عبود وبندر السلامة والاخرين من الشباب ممن يتطلعون لمستقبل افضل ان يحققوا رغباتهم وطموحاتهم طالما ان هناك اصحاب الخبرة على نمط مقصيد والشمالي وفريح واحمد ابراهيم الذين وصلوا الى مرحلة التقاعد الكروي» والى الان اماكنهم محجوزة وهم بالاصل بحاجة لمن يعينهم وعلى مجلس الادارة ان يعمل من الآن على تسريح المتهالكين سواء المحترفين او المحليين وبناء فريق للمستقبل بدلا من عملية الترقيع غير المجدية لأن استمراريتها ستكلف الاخضر «رباعيات» أخرى.

