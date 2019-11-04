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أكد كابتن العربي علي مقصيد أن فريقه يمر بوضع لم يره من قبل داخل القلعة الخضراء وطوال 13 عاما قضاها في صفوف الفريق. وقال مقصيد بعد خسارة فريقه أمام كاظمة 1-4 في ختام الجولة الخامسة من الدوري: «كوني كابتن الفريق أقول هذا الكلام، فمنذ 13 عاما لأول مرة أمر بهذه الظروف مع الفريق»، وتابع : «لا أحد يعلم ما يحصل داخل الفريق سوى أعضائه، هناك فوضى عارمة تتطلب تدخل جدي وتخطيط واضح من خلال رصد مبالغ لتدعيم الفريق في يناير، مؤكدا أن هناك أمور عديدة يجب أن تتغير لأن الوضع حالياً لا يسر لا عدو ولا صديق.

وتوجه مقصيد بالاعتذار إلى جماهير العربي العريقة على المستويات المتواضعة التي يقدمها الفريق ونتائجه التي وضعته في المركز قبل الاخير في جدول الترتيب، وقال: «نعلم جيداً وضع الجماهير العرباوية ونتفهم مشاعرها وغضبها لذلك نطالب بوقفة حقيقية من قبل المسؤولين لاعادة الامور الى وضعها الصحيح في القريب العاجل».

