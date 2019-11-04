محلية

فقدت الكويت قبل أيام واحداً من ابنائها البررة ورجلا من رجالاتها الكرام وإنسانا مخلصا خدم وطنه في أكثر من محفل على مدى سنوات طويلة. والحديث عن عثمان سعود العصيمي الرجل العسكري والرياضي المحترم حديث ذو شجون خاصة بالنسبة لي، فقد كان هذا الرجل لي أخا ورمزا ويكفي أنه هو من ساعدني على دخول نادي القادسية ذلك الصرح الرياضي الكبير والذي ربى أجيالا كثيرة من ابناء هذا الوطن.

ورغم أن المرحوم العصيمي هو من أدخلني نادي القادسية وشجعني على الاستمرار الا أنني وللأسف الشديد لم يحالفني الحظ للعب بجانب العصيمي «الغزال» فقد أجبرته الإصابة على الاعتزال قبل أن أصعد للفريق الأول في نادي القادسية.

والعصيمي لاعب فذ قل أن تجود الملاعب بمثله وفوق هذا كان رياضيا ملتزما وعسكريا محترما شارك في الحروب العربية ضد اسرائيل على الجبهة المصرية ولم أسمع عنه طوال مسيرته الا كل خير لأنه كان ملتزما بدوره كلاعب وقائد لفريق نادي القادسية والمنتخب الوطني ولم يتدخل في أي أمور أخرى.

رحم الله أبا سعود وأدخله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

فيصل الدخيل

