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نجح النادي العربي أول من أمس في تنظيم المهرجان العالمي للمشي وسط مشاركة غفيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمشي «تافيسا» وتحت رعاية الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الاولمبية وبحضور الشيخ دعيج الخليفة والشيخة انتصار المحمد والشيخة سهيلة الصباح ورئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور وعضو الاتحاد الدولي للمشي خليفة بهبهاني ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة.

من جانبه، اكد عاشور ان «النادي العربي كان سباقا ومبادرا في تنظيم هذا المهرجان العالمي والذى يهدف الى ترسيخ القيم الرياضية التي جُبِل عليها مجتمعنا ومساهمًا و داعما لكل ماهو مفيد للمجتمع الكويتي والمجتمعات الدولية بشكل عام»، مشيرا الى ان النادي العربي ومن خلال عضويته في منظمة «تافيسا» اسهم في توصيل رسالة هادفة لإنشاء مجتمع صحي من خلال الرياضة للجميع ورياضة المشي.

وقال ان هذا التجمع هو نتاج لعمل دؤوب قام به جنود مجهولون لتوصيل هذه الرسالة الهادفة. في حين اعرب مدير المهرجان حسين المقصيد عن سعادته البالغة بنجاح المهرجان في اول نسخة له في الكويت ،مشيرا الى ان اقبال جميع الفئات من الرجال والسيدات على المشاركة فيه دليل على حرص المجتمع الكويتي على ممارسة الرياضة.وقدم المقصيد كل الشكر والتقدير الى الهيئة متمثلة في قطاع الرياضة للجميع كما شكر جميع الداعمين للمهرجان.

