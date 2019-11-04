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أشاد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بمشاركة الكويت في الأولمبياد الأول لسباقات السيارات في ايطاليا ما يعكس تقدم رياضة السيارات في الكويت مؤكدا حرصه الخاص على دعمها.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ «كونا» خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يرافقه سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا للمنتخب الكويتي المنخرط في تصفيات ومسابقات الأولمبياد بحلبة (فاللى لونغا) قرب العاصمة روما.

وقال الشيخ فهد ناصر الصباح: «اننا سعداء بالتواجد مع اخواننا المتسابقين الذين يرفعون في هذه البطولة العالمية الجديدة علم الكويت ويمثلون رياضة السيارات العربية والخليجية».

معربا عن اعتزازه بما لمسه من حماس وروح عالية لدى أعضاء المنتخب الكويتي في هذه المنافسة الدولية القوية.

وشدد على الأهمية الخاصة للحضور البارز وتمكن متسابقي المنتخب من المشاركة في جميع السباقات الستة لهذه البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات (فيا) على مستوى المنتخبات الوطنية مشيرا الى رغبة الكويت وسعيها الى استضافة نسختها الثانية القادمة. وبخصوص لقائه الودي مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جون تود على هامش البطولة ذكر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية أن اللقاء كان فرصة طيبة للتشاور حول تطوير رياضة السيارات الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الدولي الذي أبدى رئيسه حرصه على توسيع العلاقات مع الكويت.

وأوضح أنه اتفق مع تود على أهمية مشاركة الكويت وتنظيم مزيد من المسابقات الدولية لتعزيز مكانتها في هذه الرياضة مشيرا الى انه أكد عزم الكويت تكثيف مشاركاتها في السباقات والبطولات الى جانب استضافة بطولات عالمية في الكويت.

وفي هذا السياق رأي الشيخ فهد الناصر الصباح أن رياضة السيارات توسعت وترسخت في الكويت حيث أصبح لديها منافسون دوليون كثيرون مؤكدا أن اللجنة الأولمبية «وهو شخصيا كعاشق لهذه الرياضة» حريصان على تقديم وتوفير كل الدعم المستطاع للهيئات والرياضيين والهواة.

من جانبه ثمن سفير الكويت بروما الشيخ عزام الصباح جهود رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية النشطة للتقدم بمنظومة الرياضة الكويتية ولاسيما دعم شباب الرياضيين. ورحب السفير في بيان لـ (كونا) بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية المهمة الى روما لمساندة المشاركة الكويتية الكبيرة في أول بطولة عالمية للمنتخبات الوطنية في رياضة السيارات والمحركات وترشيح الكويت لاستضافة جولتها الثانية.

وقال ان تواجد الشيخ فهد ناصر الصباح في هذه المناسبة ولقاءاته المهمة برئيس وقيادات الاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات (فيا) التي تدشن بطولة عالمية جديدة بجانب رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات عماد بوخمسين يعزز الحضور الكويتي اللافت في هذه البطولة الكبيرة. وأكد أن حضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يشجع المنتخب الكويتي المتسابق في الحلبة الدولية ويترجم حرصه ودعمه المستمر للرياضيين والشباب للارتقاء بالحركة الرياضية الكويتية ويعكس اهتمام اللجنة ومؤسسات الدولة الواضح بتطوير منظومة الرياضة الكويتية الى مصاف العالمية.

