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أكد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة صقر الملا وقوف الهيئة ودعمها للوفد الكويتي المشارك في الأولمبياد الأول لسباقات السيارات في ايطاليا. وقال الملا في تصريح لـ «كونا» انه حرص على التواجد بجانب المتسابقين الكويتيين من أجل مساندتهم ومؤازرتهم في هذه البطولة العالمية الأولى على مستوى الدول.

وأضاف خلال زيارته لسائقي المنتخب الكويتي في حلبة (فاللي لونغ) شمالي روما ان «البطولة تعد رافدا كبيرا لنقل صورة الكويت وحضورها الى العالم وتعزز التواصل بين شباب الأمم الذين يقبلون بشكل خاص على هذه الرياضة العصرية المنتشرة».

