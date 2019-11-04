محلية

وضع المتسابق الكويتي علي مخصيد الكويت ضمن قائمة العشر الأوائل في فئة «الدرفتنغ» ضمن أولمبياد السيارات المقام في ايطاليا، فيما حرمه العطل الفني الذي أصاب سيارته وسوء الأحوال الجوية من الوصول الى المراكز الأولى.

ونجح مخصيد على سيارته (بي ام دبليو - آي46) من تجاوز التصفيات والوصول الى الدور النهائي، ونال أعجاب الحضور وبقية المتنافسين بعد أن قدم عروضاً رائعة، لكن سوء الأحوال الجوية بالاضافة الى العطل الفني الذي أصاب سيارته حرمه من مواصلة المنافسة.

الجدير بالذكر أن مخصيد هو بطل الكويت في هذه الفئة، لكنه لم يعتد على خوض المنافسات في مثل هذه الأحوال الجوية خصوصاً أن الأمطار كانت تنزل بغزارة وهذه الفئة بالذات تعتمد على انزلاق المحركات، الأمر يصعب من مهمة كل المشاركين.

أما في فئة «الكارتنغ سلالوم» سجل المتسابق الشاب مرشد المرشد أسرع زمن على الحلبة في مواجهة المنتخب الكويتي أمام روسيا، واحتل الفريق الكويتي الذي يضم المرشد الى جانب حصة الفارس المركز الـ 12 علماً بأنهما يخوضان مشاركتهما الدولية الأولى. وفي فئة الديجيتال تأهل راشد الرشدان الى الدور ثمن النهائي بعد أن واجه متسابقين عالميين أصحاب خبرة كبيرة.

وكانت المنافسات انطلقت أول من أمس بمشاركة منتخبات 49 دولة بينها الكويت التي تعتبر احدى دولتين وحيدتين تتنافسان في جميع سباقات البطولة. وتشارك الكويت وهي الدولة العربية الوحيدة التي تدخل البطولة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بثمانية سائقين يتنافسون في السباقات الستة بها لتكون مع روسيا الدولتين الوحيدتين اللتين تخوضان جميع سباقات المنافسات التي تجرى على حلبة (فاللى لونغا) شمال روما.

وتتعدد منافسات بطولة (فيا) والأولى منها بين 192 سائقا في ستة سباقات مختلفة لرياضة السيارات مع فئات تقليدية بينها (جي تي) و(تورينغ كار) و(فورمولا 4) و(كارتينغ للتعرج) بالاضافة الى مسابقتي القيادة المنجرفة أو (دريفتنغ) ورياضة المحركات (الرقمية).ويضم منتخب الكويت 8 سائقين موهوبين تم اختيارهم وفق قواعد البطولة للتنافس تحت العلم الوطني للفوز في كل مسابقة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للمراكز الثلاثة الأولى وتحسب جميعها في «جدول الميداليات الشامل» لتحديد الدولة الفائزة.

