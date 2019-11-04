محلية

أعرب المدير العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية زكريا دشتي عن الاعتزاز برفع علم الكويت وتحقيق مشاركة ناجحة في أول أولمبياد دولي لألعاب (فيا) لرياضة المحركات في روما بين 49 دولة في جميع سباقات البطولة.

وقال دشتي ان هذه المشاركة الواسعة المتشعبة والمتميزة تشكل في حد ذاتها أكبر نجاح تم تحقيقه بالفعل وفي وقت قياسي يحسب للقائمين على رياضة السيارات والمحركات في الكويت وبفضل وفرة الرياضيين من السائقين المتميزين في مختلف أنواع الألعاب والسباقات.

وأضاف أن الهدف الأول المتمثل بتحقيق مشاركة قوية تعكس ثراء رياضة السيارات في الكويت وتطورها قد تحقق بشكل مشرف فيما يتمثل الهدف الثاني لهذه المشاركة في ضمان مواصلة جميع متسابقي المنتخب سباقاتهم مع التطلع لتسجيل نتائج مشجعة في أول منافسة دولية قوية بين 192 سائقا في ستة سباقات.

وامتدح دشتي متسابقي الكويت الذين قدموا عروضاً رائعة رغم قصر فترة الاعداد ومشاركة بعضهم للمرة الأولى على المستوى الدولي، وقال: «قدم علي مخصيد أداءً خرافياً في فئة الدرفت ونال اعجاب الحضور، لكن العطل الفني الذي أصاب محركه بالاضافة الى سوء الأحوال الجوية حرماه من الاستمرار في المنافسة، وأتوقع أنه لو استمر في السباق لنال مركزاً متقدماً».

وتابع: «هدفنا الأهم هو تسجيل اسم الكويت في هذه البطولة التاريخية، لذلك فالشباب قدموا جهودا كبيرة، ووعدوا بتقديم المزيد في المنافسات القادمة، خصوصاً بعد الوعود التي قدمها المسؤولون بتقديم دعم أكبر».

وأثنى دشتى على الدور الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا اللذين قضيا يوماً كاملاً مع اللاعبين وكانا يتنقلان من منافسة الى أخرى، موضحاً: « كانا وكأنهما جزء أساسي من الفريق، قاما بمؤازرة اللاعبين وتشجعيهم في كل المسابقات».

ولفت الى أن د. صقر الملا وعد بتذليل كل الصعاب وتجهيز الفريق للنسخة المقبلة من أولمبياد السيارات فور العودة الى الكويت وذلك من خلال وضع خطة فنية تتضمن معسكرات وبطولات لرفع أداء الفريق وتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف دشتي: « هذا الدعم الكبير هو ما يتمناه كل رياضي بوجود مسؤولين يقدمون الدعم ويحرصون على تذليل كل العقبات التي تواجه المتسابقين.

وتشارك الكويت وهي الدولة العربية الوحيدة التي تدخل البطولة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بثمانية سائقين يتنافسون في السباقات الستة بها لتكون مع روسيا الدولتين الوحيدتين اللتين تخوضان جميع سباقات المنافسات.

