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يا له من مشهد رائع مثير للاحاسيس مفعم بالمشاعر.. الوفد الكويتي يدخل رافعاً علم البلاد وسط تصفيق حار من كل الوفود المشاركة في الدورة الأولى لألعاب السيارات التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في العاصمة الايطالية روما.

هذه اللحظة ستظل عالقة بالأذهان، ولن أبالغ اذا قلت بأنها اللحظة الأجمل طوال مسيرتي الرياضية الطويلة، بدءاً من ملاعب الكرة الطائرة ومروراً بالعمل الاداري فيها، ووصولاً الى رياضة السيارات حتى تبوئي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

أن ترى العالم يقف مصفقاً لعلم بلادك في هذا التجمع العالمي الكبير الذي يضم 192 رياضياً يمثلون 49 دولة، ليس بالأمر الهين، خصوصاً أن هذه الدورة أو كما يطلق عليها «أولمبياد السيارات» تقام للمرة الأولى بهذه الطريقة التي تحاكي دورة الألعاب الأولمبية، والجميع يتوقع لها أن تستمر وأن تكون «علامة فارقة» في منافسات رياضة المحركات.

كل أعضاء الوفد كانوا فخورين جداً لأن الكويت صاحبة أكبر الوفود في البطولة وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا الحدث الدولي، بل انها وروسيا الدولتان الوحيدتان اللتان شاركتا في جميع الفئات الست التي تتضمنها منافسات البطولة، وهو أمر ارتأيناه في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية الذي يرأسه الأخ عماد بوخمسين، لكي نثبت أن هذا النادي الجديد والذي أشهر قبل مدة قصيرة جاء من أجل دعم الشباب والوقوف خلفهم من أجل المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

شاركنا في الفئات الست وبـ 8 متسابقين بعضهم لم يتجاوز الـ 16 من العمر وسافروا الى روما مع أولياء أمورهم وسط دعم كبير من القيادة الرياضية ممثلة بالرئيس الجديد للجنة الأولمبية الدولية الشيخ الشاب فهد ناصر الصباح وهو رياضي ممارس لرياضة السيارات ويدرك جيداً أنها تحظى باهتمام كبير لدى فئة الشباب.

كما لا ننسى الدور الواضح للهيئة العامة للرياضة ممثلة برئيسها د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا اللذين ذللا كل الصعاب وقدما الدعم الكبير وحرصا كل الحرص على أن تكون المشاركة الأولى على مستوى الحدث، بل وأيضاً قدما وعوداً بالمزيد من الدعم من أجل تطوير هذه الرياضة في المستقبل القريب.

مشاركتنا في هذه البطولة والدعم الكبير الذي ناله النادي الدولي الكويتي بالاضافة إلى العلاقات القوية التي تربطنا بالمسؤولين العالميين لرياضة السيارات وفي مقدمتهم الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونائبه الاماراتي محمد بن سليم، كلها أمور تبشر بمستقبل باهر لرياضة السيارات وهو ما نتوقعه ونتمناه في ظل القيادة الشابة للجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة.

عيسى حمزة

نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات