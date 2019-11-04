وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن جانب جمهورية سنغافورة الرئيسة حليمة يعقوب وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية سنغافورة.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات.

واقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد. من جهتها استقبلت حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمقر اقامتها بقصر بيان.

كما استقبلت ظهر أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. حضر المقابلتين رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم.

وكان قد وصلت إلى البلاد صباح أمس حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد الرسمي المرافق لها في زيارة رسمية للبلاد تجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان في استقبالها على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم.

ويرافق الرئيسة السنغافورية وفد رسمي يضم كلا من وزير البيئة وموارد المياه ماساقوس ذو الكفلي وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية سنغافورة.

