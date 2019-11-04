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القيادة السياسية عزت خادم الحرمين الشريفين


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود سائلاً سموه المولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.


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