وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر كلا من: نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ومراقب المجلس النائب نايف عبدالعزيز العجمي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد حسين الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء عبدالرحمن الهاشم ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد نبيل الفضل وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

