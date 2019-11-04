وطن النهار

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ممثل دولة الكويت في اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط أنه قد تمت مناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال والمتضمنة اعتماد الخطة التشغيلية والبرنامج التنفيذي لاستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك للخمس سنوات المقبلة (2019 - 2024) والبدء في السنة الأولى بالعمل على إصدار كود البناء الخليجي وتفعيل نظام خليجي لاتحاد الملاك واعتماد أفضل التجارب في مجال التمويل العقاري ومبادرة استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات المتطورة في مجال الاسكان ومبادرة اشراك القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية ومبادرة إشراك

القطاع الخاص بعملية التمويل الإسكاني.

وفي مجال البيانات المتعلقة بالإسكان أكد المجتمعون توفير تلك البيانات وتزويد المركز الاحصائي لدول المجلس بها بصفة دورية بحيث تكون بيانات احصائية رقمية، كما تم في الاجتماع اعتماد موعد انعقاد هيئة جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لاختيار البحوث الفائزة لعام 2020، واعتماد النظام العام الموحد لاتحاد الملاك والتوصية برفعه إلى المجلس الاعلى لاعتماده على أن يكون استرشادياً لمدة 4 سنوات.

وأشار الوقيان إلى أن جدول الأعمال تضمن إعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في مجال إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني وعقد ورش عمل تدريبية متخصصة في مجال الإسكان لرفع كفاءة الكوادر الخليجية العاملة في هذا المجال، وتفعيل الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية إضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية والعمل على إبراز العمل الإسكاني الخليجي بالمحافل الاقليمية والدولية.

كما قام أعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع بزيارة ميدانية للمشاريع الإسكانية في سلطنة عمان تجسيداً لتبادل الخبرات في هذا المجال بين دول المجلس.

