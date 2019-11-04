وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر كلا من: نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ومراقب المجلس النائب نايف عبدالعزيز المرداس ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد حسين الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء عبدالرحمن الهاشم ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

