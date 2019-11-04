وطن النهار

ترأس وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام وقياديي البلدية ومديري افرع المحافظات ومديري ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق في جميع الافرع.

وتم خلال الاجتماع التباحث ومتابعة اعمال عقود النظافة ومراحل تسليم الشركات الجديدة للحيز الجغرافي الذي يقومون بتغطيته حسب بنود العقد ورصد المعوقات التي تم رصدها من قبل ادارات الاختصاص.

وشدد الوزير على اهمية تعويض اي قصور من خلال بنود الطوارئ ومحاسبة المتقاعسين.

ودعا الى ضرورة تفعيل جميع الادوات الرقابية لضمان سير العقود الجديدة بالصورة السليمة وتفادي اي قصور، وعلى وجه الخصوص ادارات السلامة في المحافظات.

واطلع الوزير على تجهيزات الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشأن الاستعدادات لموسم الامطار وجهوزية ادارات الاختصاص.

وحث الجهاز التنفيذي ومديري الادارات ذات الاختصاص بضرورة تغطية جميع اختصاصات البلدية ومساندة الجهات الحكومية الاخرى باختصاصاتهم عند الضرورة.

ودعا الشعلة الى تطبيق الجزاءات على أي شركة تتقاعس في اداء مهامها، مؤكدا انه لا مجاملات مطلقا على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، وان الاجهزة الرقابية هي العين الساهرة التي تكشف اي خلل او تقصير.

وطالب الوزير باستحداث لجنة للنظافة تضم مسؤولين من البلدية ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيرا الى اهمية تفعيل بنود الطوارئ اذا دعت الضرورة.

وعن تدوير مراقبي النظافة قال ان ذلك يتم بشكل دوري ومستمر، داعيا في تصريحه الى تسريع عجلة الاصلاح في جليب الشيوخ.

وفي النهاية اكد الوزير اهمية الاستعداد لموسم الامطار، وضرورة وضع خطط عملية لمواجهة الطوارئ.

