وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن عددا من المباني القديمة والعقارات التي لها وصاية تحت أملاك الدولة، لا توجد لها شهادات أوصاف أو مخططات في البلدية لافتا إلى أنه كان هناك، اجتماعات بين مكتب رئيس المجلس البلدي وادارة املاك الدولة في وزارة المالية، منذ سنة واخرها قبل شهر، عرضت خلالها عدة معوقات تواجهها ادارة املاك الدولة وهي معوقات اجرائية.

واوضح العتيبي في مؤتمر صحافي انه التقى أمس وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وسلمه كتاباً بجميع المراسلات التي وردت من ادارة املاك الدولة والتي تشير الى تأخير في اجراءات معينة.

وقال: طلبت من الوزير ان يعقد اجتماعا عاجلا بحضور رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية على الفور، حيث استجاب الوزير مشكوراً بأن تم تحديد الموعد صباح غد الثلاثاء.

وقال أنا اعول على وزيري البلدية والمالية بأن تكون لهما وقفة جادة ايجابية تجاه هذا الملف لان الموضوع موضوع دولة وهو يشكل رافدا اساسيا من الروافد المالية للخزينة العامة، وبالتالي لابد ان نشحذ الهمم في كل وزارات الدولة المعنية للوقوف والدفع بحل هذا الملف.

وزاد: في اغلب المكاتبات تطلب ادارة املاك الدولة مخططات من البلدية من دون استجابة ومن دون رد وتطلب تطبيق القانون في التسجيل العقاري والذي يعفي إدارة املاك الدولة وعقارات الدولة بشكل عام من رسوم شهادات الاوصاف، وقد تقدمت الادارة بعدة كتب للبلدية لتفعيل هذا النص ولم تتلق رداً بل يتعامل معها معاملة تأخذ الطابع الشخصي مع انها لها صفة اعتبارية ولابد من حضور ممثل الوزارة، وبالتالي ليس بهذه الطريقة تعامل وزارات الدولة وهي تعتبر شخصية اعتبارية تمثل الدولة، واي تأخير سيحرم الخزينة العامة من روافد مالية بحاجة لها بالاضافة الى المكاسب التي تحققها.

وأشار إلى أن هناك كتباً كثيرة تطالب البلدية بتزويدها بمخططات دون جدوى، وعلى سبيل المثال كتاب خاص من عام 2015 أُلحق بعدة كتب تطلب في ادارة املاك الدولة من بلدية الكويت اعداد دراسة لتعديل لائحة المتممات والضم وذلك لدراستها وعرضها على البلدي وحتى هذه الساعة لم نتلق اي ردود من البلدية، وطلبات اعفائهم من الرسوم لم تتلق اي ردود وطلبات لاصدار شهادات اوصاف لأسواق معروفة في الكويت وهي ملك الدولة تحتاج اما طرحها للمزاد العلني او اعادة طرحها لمشاريع الـ BOT والكتب معطلة منذ سنوات، وهذا الامر لا يجب السكوت عنه.

وتابع العتيبي «تحركنا اليوم كمجلس بلدي ممثل برئيسه واثلج صدري ما سمعته من الوزير الشعلة باستجابته الفورية لطلبنا بعقد اجتماع عاجل بحضور الجهات المسؤولة لفك التشابك، وباعتقادي ان الامر سهل جداً ونحن الان واقعون في خطأ اداري وعدم تنسيق لا يجب ان يكون، واليوم إدارة املاك الدولة تشكل بعد النفط اهم المداخيل المالية للدولة، وتقع في مطب الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وهذا الامر غير مقبول، ونحن بالمجلس نشد على يد الجميع، لكن الوقت كالسيف واي تأخير يقابله خسارة في الاموال من المفترض ان تكون في الخزينة العامة».

واضاف: من ضمن الكتب تشكو فيها ادارة املاك الدولة من عدم اخطارهم بإجراءات البلدية التي تتخذها في حالة الازالات او فك التشابك او امور الصلح التي تتخذها، وهذه الامور جميعها لا تخطر بها ادارة املاك الدولة، وهناك ضعف في التواصل يجب ان يعاد بها النظر، وغلب الكتب لم يتم الرد عليها خلال طول الدورة المستندية.

وقال هناك بعض المواقع لدى ادارة املاك الدولة تحتاج الى زيادة انشطة وتعديلها خصوصا ان بعض المحال لا تؤجر كون بعض الانشطة غير مجدية ولابد من مجاراة السوق وتغير الانشطة وهذا للصالح العام والمال العام ولا توجد استجابة من البلدية حسب المراسلات، وهناك طلب مخططات لمشاريع كبرى لم يتم التحصل عليها من البلدية.

وتابع: لدينا في الجهات مشكلة التراسل فهي المعطلة ولا يوجد الاهتمام، فمن المفترض ان تبدي كل جهة اهتمامها بما يصل اليها وتوضيح للصورة الرئيسة للتعطيل ليتم عمل اللازم، متسائلا فاذا كانت الجهات الحكومية تتعامل بهذه الطريقة فكيف حال المواطن.

وقال العتيبي سنكون متفائلين بما ان وزير البلدية فهد الشعلة طلب اجتماعاً عاجلا، فهذا يؤكد أنه سيتم مناقشة عدم الرد على المخاطبات الرسمية التي صدرت من املاك الدولة، فاذا كان هناك خلل ستتضح الصورة في اجتماع غد الثلاثاء، واكد ان بعض المشاكل تعتبر سهلة وهي تنظيمية بحتة، فمجرد الرد ينهى كل إشكالية التأخير والبحث عن حلول اخرى، خاصة ان القانون اجاز الاعفاء من الرسوم، لذا من غير المستحب ان تعامله معاملة الاخرين، خاصة ان القانون فوق الجميع ومنحه شرط الاعفاء من الرسوم فلماذا عدم الاستجابة بعدم الرد هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه.

الرد على المخاطبات

أشار العتيبي الى انه سيطرح عدة اقتراحات في الاجتماع مع الوزير بحضور الجهاز التنفيذي في البلدية وادارة املاك الدولة، متخوفا ان ملف عدم الرد على المخاطبات اذا تضخم اكثر سيسبب مشكلة كبرى وستصبح كرة ثلجية من الصعب السيطرة عليها.

واضاف اذا كانت عيون العقارات الخاصة بأملاك الدولة تقع في هذه الاشكاليات، فلا بد من وقفة جادة والتمعن بأسباب ماحدث من تعطيل في المخاطبات.

كوادر البلدية

اكد العتيبي ان البلدي ليس ضد البلدية او الجهاز التنفيذي بل بالعكس نحن نضع الحلول لجميع المواضيع العالقة، وطالبنا في السابق بمكتب خاص لمشاريع الدولة تتبع وزير البلدية مباشرة، ووزير البلدية قام مشكوراً بتشكيل لجنه تنسيقية بين الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير ومكتب رئيس البلدي وهذا أمر جيد، ويكشف عن خلل في المدة الزمنية لدى الجهاز التنفيذي وهناك نقص في الكوادر لدى البلدية ونحن نعذرهم احيانا، ونحتاج الحلول ترضي الجميع والاهتمام البالغ بمشاريع الدولة والتنمية واملاك الدولة.

أسواق بلا شهادات

ذكر العتيبي ان المشاريع المعطلة التي لم تجد تجاوبا من البلدية على سبيل المثال سبع او ثمان مشاريع كبرى، منها سوق المتحدة، سوق المسيل، سوق الصفاة الذي تم حله من قبل المجلس البلدي، وهناك اسواق اخرى تعتبر مولات قديمة لايوجد لها شهادات أوصاف وغير مزودة ادارة أملاك الدولة فيها، موضحا ان المجلس البلدي عدل بعض الجوانب بمنح أربع سنوات لتعديل الاوضاع.

واشار الى ان هناك اسواقا تم تجهيزها للطرح للبيع او بنظام الـ B.O.T، لكن غياب شهادات الاوصاف والمخططات عطلت هذا الجوانب، متمنيا لو انه كان هناك تجاوب من البلدية فيما يخص بالرد على المخاطبات، او ابلاغ ادارة املاك الدولة بفقدان شهادة الاوصاف وسيتم تجهيز مخطط اخر، لكن تجاهل البلدية عطل كل شي بعدم التجاوب، ومن هنا كان ضغط العمل واردا فمن الطبيعي ان يكون هناك تجاوب فهذه مشاريع دولة مهمة.

واكد العتيبي أن المشكلة لاتتوقف لدى الاسواق القديمة بل وصلت لتداخلات الشاليهات، وغياب التنسيق مابين ادارة املاك الدولة والجهاز التنفيذي في البلدية، فكان الاجدر من البلدية ازالة التداخل او عمل صلح لفك تشابك التداخلات،لافتا الى ان عدم تحديث البيانات مابين الجهتين سبب مشكلة، فنحن هنا لانلقى اللوم على البلدية فقط بل نطالب بتصحيح الوضع ان كان في البلدية او الجهات الاخرى.

مخرج الـ «B.O.T»

لفت العتيبي الى أن أملاك الدولة حاولت ايجاد مخرجا للبيع او الاستثمار او تطبيق نظام الـ B.O.T في بعض العقارات لكنها تكبلت لعدم وجود شهادات أوصاف.

وطالب بضرورة الاهتمام بجميع العقارات المتعلقة في املاك الدولة لاسيما لاهميتها، خاصة ان غياب بعض المخططات لن نقول كارثة بل من الممكن عمل مخطط جديد لتدارك هذا التعطيل في العقارات المتعلقة بالدولة، لافتا الى ان الصورة ستتضح مع اجتماع الوزير الشعلة غدا الثلاثاء بحضور جميع الاطراف.

